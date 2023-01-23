Однокомнатная на 8 человек: как выглядит жилье в аренду за 400 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Аренда квартиры посуточно может быть выгодна тем, кто ненадолго снимает жилье большой компанией или для проведения в этих квартирах каких-то праздников. В остальном же – это довольно дорогое удовольствие по сравнению с обычной арендой жилья. По сравнению с прошлым годом, посуточная аренда квартир в Днепре подорожала. Журналисты dnepr.info собрали подборку самого недорого такого жилья в городе.

Правый берег

Снять квартиру посуточно на проспекте Яворницкого обойдется от 500 грн. Квартира однокомнатная, в ней разместиться смогут более 5 человек. Есть мебель, техника, проведен Интернет.

На улице Святослава Хороброго квартира посуточно обойдется 600 грн. Она однокомнатная, с новым ремонтом и относительно новой мебелью. Разместиться тут смогут максимум два человека. Возможен торг.

Квартира на проспекте Гагарина обойдется в 650 грн в сутки. В квартире три спальных места, она однокомнатная. Недавно был ремонт, куплена новая мебель и техника. Помещение очень маленькое. Ее можно назвать квартира-студия, так как недалеко от варильной поверхности находится диван для сна.

Посуточно снять жилье на проспекте Поля в Днепре обойдется в 700 грн. В квартире две комнаты, разместиться в ней смогут до 5 человек. Недавно в помещении был сделан косметический ремонт, техника и мебель – не самые новые.

За 750 грн в сутки можно арендовать квартиру на Коксовой улице. Жилье однокомнатное, в нем три спальных места. В квартире недавно был ремонт, куплена новая мебель и техника.

Левый берег

Самая недорогая квартира посуточно на левом берегу Днепра нашлась за 400 грн в день. Находится она неподалеку улицы Калиновая. В квартире две комнаты и столько же спальных мест, но по факту разместиться там смогут три человека. В квартире современный ремонт, есть Интернет, кондиционер.

Столько же обойдется в сутки квартира на улице Батумской. Но в ней одна комната и три спальных места. Тут также есть Интернет и недавно был сделан ремонт, но мебель старая.

Квартира на Слобожанском проспекте обойдется в 500 грн в сутки. В ней три комнаты. Арендатор пишет, что разместиться в ней смогут 8 человек. В квартире два телевизор, столько же холодильников, газовая колонка. Ремонт сделан только в части помещений – на кухне, в ванной и прихожей, а до комнат ход пока не дошел.

600 грн хотят в сутки за аренду квартиры по улице Сухомлинского. Квартира однокомнатная, в ней три спальных места. Есть вся необходимая техника, Интернет, возможно проживание с животными. Ремонт был косметический и несколько лет назад.

Квартира на жилмассиве Солнечный обойдется в 750 грн в сутки. Она однокомнатная, разместиться смогут 3-4 человека. Есть вся нужная мебель и техника. Ремонт в квартире был несколько лет назад, мебель уде давно не новая, но в более-менее приличном состоянии.

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