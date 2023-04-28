Одна из улиц Днепра осталась без воды: ситуация на вечер 28 апреля

Коммунальщики через час справились с аварийными работами по ул. Опытная, 62 (с. Александровка). Подача воды на эту улицу возобновлена.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Известно, что бригада КП «Днепроводоканал» производит аварийные работы по ул. Осетинской, 1А, прекращено водоснабжение улицы Ротная.

Сегодня по состоянию на 18:00 из-за ремонтных работ жители одной из улиц Днепра остались без воды.

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