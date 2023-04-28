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Одна из улиц Днепра осталась без воды: ситуация на вечер 28 апреля

Сегодня 20:30
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Сегодня по состоянию на 18:00 из-за ремонтных работ жители одной из улиц Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Одна из улиц Днепра осталась без воды: ситуация на вечер 28 апреля

Известно, что бригада КП «Днепроводоканал» производит аварийные работы по ул. Осетинской, 1А, прекращено водоснабжение улицы Ротная.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Коммунальщики через час справились с аварийными работами по ул. Опытная, 62 (с. Александровка). Подача воды на эту улицу возобновлена.

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