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Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозы

Сегодня 06:15
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После теплых дней вернулась холодная зима.

Новости Днепра про Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозы

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. К обеду столбики термометра будут показывать до -7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 7 января:

  • Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.
  • Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.
  • Чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.
  • Ясное небо и яркая луна – к сильным морозам.
  • Звездное небо и иней на деревьях – к хорошему урожаю.
  • Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.
  • За окном тепло – весна будет холодной.

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Новости Днепра про Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозыУкраїнська Новости Днепра про Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозыРусский

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