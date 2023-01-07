Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозы

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. К обеду столбики термометра будут показывать до -7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В Днепре маршрутка врезалась в трансформатор: близлежащие дома остались без света На улице Героев Днепра произошло ДТП. Маршрутка №21 врезалась в трансформатор, в результате чего был обесточен ряд домов на близлежащих улицах. просмотров

На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление В небе над Днепром горожане заметили уникальное природное явление – лунное гало. Появление гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы. просмотров

В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов СБУ продолжает разоблачать коллаборантов в Днепропетровской области, которые откровенно поддерживают действия россиян. На этот раз ими оказались жительница Кривого Рога и житель Каменского. Они распространяли антиукраинские материалы на своих страницах в социальной сети. просмотров

Россияне продолжают мероприятия по мобилизации, чтобы поддерживать наступление, — Генштаб Российская Федерация продолжает меры по мобилизации. Это необходимо врагу для поддержания наступления и восполнения своих потерь. просмотров

В бою погиб Герой из Днепропетровщины Сергей Притула Защищая Украину, погиб солдат из Днепропетровской области Сергей Притула. Произошло это во время выполнения боевого задания. Мужчине навсегда останется 31 год. просмотров

Ушел из дома и не вернулся: в Днепре разыскивают 11-летнего Дениса Ильенко В пятницу, 6 января, в Днепре без вести пропал 11-летний Денис Ильенко. Около 15:00 парень ушел из дома с места жительства и не вернулся. Где сейчас он может находиться – неизвестно. просмотров

Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет «Сатана», которые производили в Днепре Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, более известного как "Сатана". Соответствующее решение было принято 6 января на заседании правительства. просмотров

ВСУ впервые вошли в топ-15 армий мира Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. При этом Россия все еще сохраняет второе место в данном рейтинге. просмотров

Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО) Новому речному порту Днепра почти 35 лет. До этого вокзал на воде располагался ниже по течению и выглядел совсем иначе. Здание было компактным, с колоннами и беседкой на крыше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый порт Днепра, проработавший в… просмотров