Одевайтесь теплее: в Днепр пришли настоящие морозы

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. К обеду столбики термометра будут показывать до -7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 7 января:
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В Днепре завтра будут морозы.
Порывы ветра – 15-20 м/с.
Утром 5 января около 09:42 правоохранители Днепра получили сообщение о…
Захватите с собой зонт!
На улице Героев Днепра произошло ДТП. Маршрутка №21 врезалась в трансформатор, в результате чего был обесточен ряд домов на близлежащих улицах.
В небе над Днепром горожане заметили уникальное природное явление – лунное гало. Появление гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы.
СБУ продолжает разоблачать коллаборантов в Днепропетровской области, которые откровенно поддерживают действия россиян. На этот раз ими оказались жительница Кривого Рога и житель Каменского. Они распространяли антиукраинские материалы на своих страницах в социальной сети.
Российская Федерация продолжает меры по мобилизации. Это необходимо врагу для поддержания наступления и восполнения своих потерь.
Защищая Украину, погиб солдат из Днепропетровской области Сергей Притула. Произошло это во время выполнения боевого задания. Мужчине навсегда останется 31 год.
В пятницу, 6 января, в Днепре без вести пропал 11-летний Денис Ильенко. Около 15:00 парень ушел из дома с места жительства и не вернулся. Где сейчас он может находиться – неизвестно.
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, более известного как "Сатана". Соответствующее решение было принято 6 января на заседании правительства.
Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. При этом Россия все еще сохраняет второе место в данном рейтинге.
Новому речному порту Днепра почти 35 лет. До этого вокзал на воде располагался ниже по течению и выглядел совсем иначе. Здание было компактным, с колоннами и беседкой на крыше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый порт Днепра, проработавший в…
В четверг, 5 января, в 19:34 на линию "102" позвонили медики одной из днепровских больниц.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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