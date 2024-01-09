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Одевайтесь теплее: 9 января в Днепре будет холодно

Сегодня 06:15
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Теплые вещи сегодня точно пригодятся!

Новости Днепра про Одевайтесь теплее: 9 января в Днепре будет холодно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до утра облака исчезнут и к концу дня больше не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -15°. До обеда столбики термометра будут показывать до -9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 9 января: 

  • Если ночью месяц красный — утром будет тепло.
  • Лошадь на землю ложится — к потеплению.
  • Гуси лапы поджимают — к холодам.
  • Заяц подбежал к дому — к сильным морозам.
  • Если дым из трубы вьется столбом, то вскоре ударит мороз.

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