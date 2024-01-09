Одевайтесь теплее: 9 января в Днепре будет холодно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до утра облака исчезнут и к концу дня больше не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -15°. До обеда столбики термометра будут показывать до -9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В Днепре заметили необычное, как для зимы, природное явление.

Захватите с собой зонт!

С вечера 7 января, как и прогнозировали синоптики, в Днепре…

Участок трассы Днепр-Николаев перекрыли из-за снежного армагедона Из-за непогоды, которая накрыла значительную часть Украины, перекроют трассу по направлению к Николаеву. 4 просмотров

Медики показали изнутри маршрутку, которую снесло взрывной волной в Новомосковске Медики, первыми прибывшие на место ракетного удара по Новомосковску, рассказали о первых минутах после взрыва. 6 просмотров

Днепрянам снова могут отключать свет за долги Правительство отменило мораторий на отключение света и начисление пены за долги по ЖКХ 9 просмотров