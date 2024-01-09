Одевайтесь теплее: 9 января в Днепре будет холодно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до утра облака исчезнут и к концу дня больше не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха -15°. До обеда столбики термометра будут показывать до -9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 9 января:
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