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Обзор шин: 225 65 R17

Сегодня 10:00
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Полезная информация для автомобилистов!

Новости Днепра про Обзор шин: 225 65 R17

Покрышки в размере 225/65 R17 хорошо адаптированы как для легковых автомобилей, так и для внедорожников. Они чаще всего используются для Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Honda CR-V, Mazda CX-5 и Nissan X-Trail и других авто. Предложение интернет-магазина «Шины и Диски» включает большой выбор резины типоразмера 225 65 R17 от проверенных производителей. Есть возможность заказать товар с доставкой по Киеву, Харькову, Днепру, Львову, Одессе и другим городам Украины.

Описание шин 225 65 R17

Данный размер сообщает, что перед нами покрышки шириной 225 миллиметров (первая цифра). Это расстояние между противоположными стенками шины.

Второе число представляет собой процентное отношение высоты борта к ширине, оно выражается в процентах. Для шин 225/65 R17 профиль составляет 65%. Профиль оказывает существенное влияние на поведение транспортного средства на дороге.

Буква «R», которая ставится перед последней цифрой в обозначении размера, указывает на радиальную конструкцию.

Последней цифрой (17) указан диаметр колеса в дюймах. Это значение будет считаться большим среди владельцев легковых машин, но это минимум для полноприводных автомобилей, в том числе внедорожников.

Достоинства и недостатки автошины 225/65 R17

Данные изделия имеют множество отличительных особенностей. Они экономичны предназначены для обеспечения хороших всесезонных характеристик.

Хотя эти покрышки не такие широкие, как у типичных внедорожников, они гарантируют достойную езду по пересеченной местности, и в то же время обеспечивают хорошую управляемость в городе и отличное сцепление с дорогой.

Благодаря радиальной конструкции повышается безопасность эксплуатации авто.

Преимуществами также являются:

  • устойчивость к механическим повреждениям и проколам в зоне протектора;
  • стойкость к повышенным нагрузкам;
  • равномерное распределение давления в камере.

Что касается минусов, автовладельцы отмечают некоторую шумность, а также мягкость боковины.

Новости Днепра про Обзор шин: 225 65 R17

 

Особенности протектора

Покрышки 225 65 R17 доступны с симметричным, асимметричным и направленным рисунком протектора.

В каталоге можно подобрать летнюю, зимнюю и всесезонную резину данного типоразмера.

Изделия для эксплуатации в летний период гарантируют хорошую маневренность, торможение и управляемость авто, выдерживают высокие температуры. Протектор покрышки для зимнего сезона подготовлен с учетом безопасности в сложных погодных условиях. Давление в шине ниже, чем в летней версии.

Всесезонные изделия — решение для мягкого климата. При очень низких или высоких температурах их лучше не использовать.

Преимущества резиновой смеси

Покупка высококачественных автошин всегда окупается в долгосрочной перспективе, поскольку они более ударопрочные и износостойкие, а благодаря инновационному компаунду служат дольше.

Резиновая смесь, используемая именитыми брендами, является результатом многих часов исследований и испытаний. Надежные покрышки состоят из лучшего сырья, с правильной пропорцией каждого ингредиента, что позволяет получить идеально однородную структуру.

Широкий ассортимент магазина «Шины и Диски» позволяет заказать надежные товары для своей машины по приемлемой цене. При необходимости наши консультанты ответят на все ваши вопросы. Для вашего удобства на сайте предусмотрен фильтр, который позволит купить требуемую модель колес. В карточке каждой продукции вы сможете ознакомиться с индексами нагрузки, скорости, показателями давления в камере и прочими параметрами. Есть возможность получить товар на складе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове или заказать комплект с доставкой по всей Украине.

Новости Днепра про Обзор шин: 225 65 R17Русский

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