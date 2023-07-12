Обзор парков Новокодацкого района: где стоит котобус и есть фонтан с тюльпановым деревом (ФОТО)

Журналисты dnepr.info продолжают обзор парков и скверов Днепра. На этот раз пришла очередь зеленых зон Новокодацкого района.
Официальных парков и скверов тут не так много. Но зато в Новокодацком районе находится один из самых больших парков Днепра с одноименным названием. Это удобное место отдыха для жителей сразу нескольких жилмассивов – Покровского, Красного Камня, Паруса.
Парк довольно старый, но несколько лет назад он был отреставрирован и несмотря на то, что сейчас там еще есть места со старыми качелями, в целом парк выглядит очень свежо. Здесь несколько спортивных площадок, вымощенные аллеи, есть лавочки в тени деревьев, детские площадки, рассчитанные на детей разных возрастов – тут можно найти горки и качели, а также песочницу. Помимо детских площадок тут есть несколько аттракционов: «рыбалка», аэрохокей, батуты.
На центральной аллее парка установлены две «тревожные кнопки», с помощью которых можно вызвать полицию. В парке есть зона беседок, где взрослые могут провести время большой компанией.
В Новокодацкий парк можно поехать не только за развлечениями, но и за тем, чтобы увидеть необычное тюльпановое дерево – один из редких экспонатов в нашем городе. Также в выходные дни в парке регулярно проводятся различные мероприятия и мастер-классы для детей.
Сквер на жилмассиве Западный открылся в 2019 году. Раньше на его месте был стихийный рынок. На небольшой территории нашлось место для детской и спортивной площадки – тут стоят не только тренажеры для занятий спортом, но также есть и огражденная площадка для игры в футбол или волейбол.
Есть отдельный «уголок» для тех, кто хочет просто посидеть среди деревьев и цветов, любуясь фонтаном в центре, есть несколько беседок, большое количество лавочек и урн. Также в сквере появилась специальная «дорожка» для любителей кататься на скейте или самокате.
Сквер Металлургов, в районе проспекта Нигояна начали реконструировать еще в 2021 году, но быстрому ремонту помешала полномасштабная война. Сегодня его продолжают превращать в современное пространство для уличного отдыха. Фишка сквера – огромные зеленые скульптуры. Они покрыты искусственной травой. «Обитатели» сквера похожи на героев детских мультиков режиссера Хаяо Миядзаки: «Мой сосед Тоторо» и «Помпоко: Война тануки период Хейсей». В сквере «живет» хранитель леса и несколько енотовидных собак, а также котобус.
Пока что в сквере можно только прогуливаться пешком, сидеть на лавочках и фотографироваться с зелеными скульптурами, но в будущем тут появится скейт-и граффити площадка, фуд-корд и зона для выгула собак.
фото: Департамент парков и рекреакций горсовета Днепра
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