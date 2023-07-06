Обзор ЛЧ 2023

Лига чемпионов по футболу 2022/2023 стала особенной для многих из команд. Прошло не мало матчей, многие из которых показали отличную и зрелищную игру. Давайте же рассмотрим игру и перестановки в грандиозном финале, который принес Манчестер Сити первую победу на ЛЧ и Требл. Для Пепа Гвардиола это уже второй Требл, что весьма престижно и показывает высший пилотаж как команды, так и ее тренера. В руках команды выигрыш в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Подробнее узнаем все вместе с 1vin.co.ua!
Начать следует с того, что и Манчестер Сити и Интер играли отлично. При должной удаче, в том числе и Ромелу Лукаку и Эдина Джеко, команда имела все шансы на выигрыш. Ведь и до финала она показывала отличные результаты, а на самой игре финала были довольно грамотные решения тренера. Даже в самом финале у команды было минимум 2 момента, когда заветный гол все-таки мог прозвучать с трибун. Однако получилось, как получилось.
Самое интересное, что и не самые удачные перестановки Пепа Гвардиола могли и не сыграть на удачу, ведь спортсмены могли элементарно не определиться со своими новыми ролями на поле. Гвардиола усилил нападение за счет перестановки Джона Стоунза и укрепил центр поля. Однако, по сути, Стоунз попал в положение отрезанного игрока, хотя до перестановки мог раскрыться еще больше своими хорошими передачами мяча. В ситуации, которую поставил тренер играть широко мешает защита Интера.
К череде ситуаций подключается и травма Кевина де Брёйне, которая также могла сыграть против победы команды. Интересно и то, что до травмы спортсмена де Брёйне активность нападающих игроков была гораздо выше, чем после. В этот момент большой профессионализм показал и вратарь Манчестер Сити – Мораес Эдерсон.
Интер в то же время также допускал много ошибок в своих зонах. В один момент на втором тайме Интер слишком переместился в свою штрафную зону, чем и воспользовались Манчестер Сити, обойдя Алессандро Бастони и Федерико Димарко. Мяч оказывается у Бернарду Силва, после чего он и передает Родри, который и забивает красивейший гол. Для итальянских клубов время выдалось не особо удачное, ведь это третье поражение в финале по Еврокубку из трех.
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Лига Чемпионов 2022/2023 вышла весьма завораживающей. Многие команды играли отлично, однако в финал вышло всего двое – горожане из Манчестер Сити и Интер. Могли ли выиграть Интер – да, могли.
И та и другая команда допускала ошибки: Гвардиола спутал роли спортсменов, поставив их на непривычные позиции, а Индзаги при всей логике замен, следовало бы все же выпустить Лукаку гораздо раньше, чем он вышел в итоге. Инер выложился на все 200%, однако удача была на стороне Манчестер Сити.
Посмотрим, что будет в финале следующей Лиги Чемпионов! А смотреть с комфортом можно на сайте 1win, используя к тому же шикарные бонусы и возможность делать ставки и смотреть саму игру по телефону!Виктория
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