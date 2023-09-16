Обиделся и пошел за канистрой: на Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.
Полицейские установили, что 15 сентября мужчина поругался со своим соседом и решил ему отомстить.
Он пошел к дому приятеля, облил его бензином и поджег.
Из-за кровавой «вендетты» никто из людей не пострадал.
Правоохранители задержали поджигателя и объявили ему подозрение ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.
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Козенко Антон
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