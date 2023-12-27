Объявили «план-перехват»: на Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль посреди трассы

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, около 18 часов вечера 27 декабря поступило сообщение о стрельбе на Полтавской трассе Н-31. Неизвестный в балаклаве выскочил из автомобиля на дорогу, достал пистолет и несколько раз выстрелил в едущую рядом машину.
Оружие, вероятно, было с глушителем, заметили правоохранители. Находившийся в расстрелянном автомобиле водитель погиб сразу. Сейчас в области приступили к полицейской спецоперации. На месте преступления работают следователи.
Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.
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