Объявили «план-перехват»: на Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль посреди трассы

На трассе, ведущей из Днепропетровщины в Полтавскую область, расстреляли водителя.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, около 18 часов вечера 27 декабря поступило сообщение о стрельбе на Полтавской трассе Н-31. Неизвестный в балаклаве выскочил из автомобиля на дорогу, достал пистолет и несколько раз выстрелил в едущую рядом машину.

Оружие, вероятно, было с глушителем, заметили правоохранители. Находившийся в расстрелянном автомобиле водитель погиб сразу. Сейчас в области приступили к полицейской спецоперации. На месте преступления работают следователи.

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.

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