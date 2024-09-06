Обвитое водорослями тело жителя Днепропетровщины обнаружили в реке у границы с Молдовой

Во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили в водах Днестра тело мужчины, обвитого водорослями. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Пограничники предполагают, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали роковыми для него.
При мужчине был найден полиэтиленовый пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды. На место происшествия были вызваны сотрудники ГСЧС и полиции, вытащившие тело на берег.
Погибшим оказался житель Днепропетровской области, 1971 года рождения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.
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