Обвитое водорослями тело жителя Днепропетровщины обнаружили в реке у границы с Молдовой

На границе с Молдовой обнаружили тело 53-летнего жителя Днепропетровщины.

Во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили в водах Днестра тело мужчины, обвитого водорослями. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники предполагают, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали роковыми для него.

При мужчине был найден полиэтиленовый пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды. На место происшествия были вызваны сотрудники ГСЧС и полиции, вытащившие тело на берег.

Погибшим оказался житель Днепропетровской области, 1971 года рождения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

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