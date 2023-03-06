Обстреляли Никополь и повредили частные дома: оккупанты продолжают уничтожать Днепропетровщину

Отмечается, что три жилых дома и еще два хозяйственных сооружения повреждены. Изуродованы и линии электропередач.
«К счастью, люди не пострадали», — добавил Лукашук.
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