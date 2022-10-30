Обстрелы и тревоги: как прошла ночь на 30 октября на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, россияне сегодня снова мучили Никопольщину. Из тяжёлой артиллерии обстреляли Никопополь. Пострадавших нет, но десяток домов многоэтажных и частных, получили повреждения.
Один из снарядов попал на территорию местного предприятия по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия.
Резниченко отметил, что в других районах кричали сирены, но обошлось без атак. И в эту минуту спокойно.
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