Обстрел на Днепропетровщине: ранены три женщины и 12-летняя девочка

Российские оккупационные войска 9 февраля обстреляли из тяжелой артиллерии город Марганец в Днепропетровской области. В результате атаки повреждены дома и есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«В результате вражеских атак пострадали четыре человека – три женщины и 12-летняя девочка. Сейчас ребенок и еще две раненые госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести. Одна женщина лечится амбулаторно», — отметил он.

По его словам, в городе повреждено здание одного из предприятий, здание водопроводно-канализационного хозяйства, спортивная школа, магазин, кафе и почта.

Также в результате обстрелов повреждены 18 жилых домов, хозяйственные постройки, 4 автомобиля, газопроводы, линии электропередач, водопровод и несколько солнечных панелей.

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