Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующими

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
В ближайшее время в Днепре могут изменить названия еще восьми улиц, топонимы которых связаны с РФ и СССР. Как указано в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета, переименуют следующие улицы:
Отметим, что подписи городского головы на документе еще нет, поэтому решение пока не вступило в силу.
Напомним, улицу Маршала Малиновского пытаются переименовать во второй раз. Ранее ее планировали назвать Набережной Новой Армии, но после обращений горожан это решение отложили. Местные жители предложили наименовать ее Солнечная Набережная и этот вариант поддержали в горсовете.
Кроме этого, в Днепре искали новые названия для проспекта Гагарина и улицы Титова.
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