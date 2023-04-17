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Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующими

Сегодня 17:26
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В Днепре переименуют еще 8 улиц.

Новости Днепра про Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующими

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

В ближайшее время в Днепре могут изменить названия еще восьми улиц, топонимы которых связаны с РФ и СССР. Как указано в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета, переименуют следующие улицы:

  • улица Академика Образцова – улица Черных Запорожцев;
  • переулок Баженова – Терноватый Яр;
  • улица Бородинская – улица Часовых Неба;
  • улица Камчатская – улица Героев УПА;
  • улица Леваневского – улица Львовская;
  • улица Маршала Малиновского – улица Солнечная Набережная;
  • улица Минская – улица Минская;
  • улица Чебоксарская – улица Коростенская.

Отметим, что подписи городского головы на документе еще нет, поэтому решение пока не вступило в силу.

Новости Днепра про Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующими

Напомним, улицу Маршала Малиновского пытаются переименовать во второй раз. Ранее ее планировали назвать Набережной Новой Армии, но после обращений горожан это решение отложили. Местные жители предложили наименовать ее Солнечная Набережная и этот вариант поддержали в горсовете.

Кроме этого, в Днепре искали новые названия для проспекта Гагарина и улицы Титова.

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Новости Днепра про Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующимиУкраїнська Новости Днепра про Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующимиРусский

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