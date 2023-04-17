Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующими

В Днепре переименуют еще 8 улиц.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

В ближайшее время в Днепре могут изменить названия еще восьми улиц, топонимы которых связаны с РФ и СССР. Как указано в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета, переименуют следующие улицы:

улица Академика Образцова – улица Черных Запорожцев;

переулок Баженова – Терноватый Яр;

улица Бородинская – улица Часовых Неба;

улица Камчатская – улица Героев УПА;

улица Леваневского – улица Львовская;

улица Маршала Малиновского – улица Солнечная Набережная;

улица Минская – улица Минская;

улица Чебоксарская – улица Коростенская.

Отметим, что подписи городского головы на документе еще нет, поэтому решение пока не вступило в силу.

Напомним, улицу Маршала Малиновского пытаются переименовать во второй раз. Ранее ее планировали назвать Набережной Новой Армии, но после обращений горожан это решение отложили. Местные жители предложили наименовать ее Солнечная Набережная и этот вариант поддержали в горсовете.

Кроме этого, в Днепре искали новые названия для проспекта Гагарина и улицы Титова.

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