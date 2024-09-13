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Образовалась воронка: на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор дома

Сегодня 17:28
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В Новомосковском районе правоохранители задержали мужчину за незаконное обращение с боеприпасом.

Новости Днепра про Образовалась воронка: на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор дома

12 сентября возле одного из домовладений в Новомосковском районе раздался взрыв боеприпаса. Выяснилось, что местный житель бросил во двор дома гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На место прибыли правоохранители, которые установили, что в результате взрыва во дворе образовалась воронка, а также повреждено окно здания. К счастью, никто не пострадал.

Новости Днепра про Образовалась воронка: на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор дома

На месте инцидента был обнаружен и изъят рычаг от гранаты.

32-летний правонарушитель задержан. 13 сентября ему сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми боеприпасами или взрывчатыми веществами.

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Новости Днепра про Образовалась воронка: на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор домаУкраїнська Новости Днепра про Образовалась воронка: на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор домаРусский

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