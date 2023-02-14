Образовалась пробка: в Днепре напротив ТЦ «Терра» столкнулись два автомобиля (ВИДЕО)

14 февраля на улице Паникахи произошло небольшое ДТП. Напротив торгового центра «Терра» не разминулись два легковых автомобиля. Предварительно – никто не пострадал. Водители ждут патрульную полицию, поэтому на этом месте затруднено движение.
Отметим, что это уже не первое ДТП сегодня. Из-за плохой погоды на дорогах Днепра затруднено движение. Будьте осторожны.
Жители Днепра поделились видео с места ДТП.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области мужчина отравился выхлопными газами.
В больнице Днепра поделились трогательной историей.
Сегодня, 14 февраля, электротранспорт Днепра будет работать в штатном режиме…
Вблизи Днепра увидели краснокнижного сыча.
В Днепропетровской области мужчина отравился выхлопными газами.
В Каменском пытались обокрасть храм.
Сегодня, 14 февраля, в 07:34 на линию «101» сообщили, что на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» недалеко от поселка Петропавловка произошла авария, в результате которой загорелся автомобиль.
В больнице Днепра поделились трогательной историей.
Сегодня, 14 февраля, электротранспорт Днепра будет работать в штатном режиме без ограничений по времени по оперативному расписанию.
Вблизи Днепра увидели краснокнижного сыча.
Оккупанты не возвращают тело Владислава Остроущенко, который погиб в бою в Запорожской области в марте прошлого года.
В Ингулецком районе Кривого Рога на улице Александра Станкова полиция охраны задержала мужчину, который обокрал девушку 2002 года рождения.
Супруги проживали в регионе, где сейчас идут боевые действия.
Два человека погибли в результате пожара в квартире в Терновке вечером 13 февраля.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!