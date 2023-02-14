Образовалась пробка: в Днепре напротив ТЦ «Терра» столкнулись два автомобиля (ВИДЕО)

В Днепре из-за ДТП напротив ТЦ "Терра" образовалась пробка.

14 февраля на улице Паникахи произошло небольшое ДТП. Напротив торгового центра «Терра» не разминулись два легковых автомобиля. Предварительно – никто не пострадал. Водители ждут патрульную полицию, поэтому на этом месте затруднено движение.

Отметим, что это уже не первое ДТП сегодня. Из-за плохой погоды на дорогах Днепра затруднено движение. Будьте осторожны.

Жители Днепра поделились видео с места ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся.

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