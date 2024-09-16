Образовалась огромная яма: в центре Днепра провалился асфальт

В Днепре по улице Харьковской провалились кусок асфальтобетонного покрытия и плитка тротуара. Там образовалась огромная яма.
Фото опубликовали в местном телеграмм-канале «Труха».
Событие произошло сегодня, 16 сентября, ранним утром, когда людей было мало. Поэтому никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в яхт-клубе «Сич» местные стали свидетелями природной аномалии.
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