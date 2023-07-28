Оборотни в погонах: в Днепре задержали полицейских, которые за 20 тыс. долларов «закрыли глаза» на похищение и пытки супругов

Соцсети "гудят" сообщениями об "обысках в одном из райотделов полиции Днепра".

Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины, подтвердил эту информацию и рассказал подробности.

По его словам, также четырем полицейским (руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику) объявляют о подозрении за крышевание преступной группировки и сокрытие преступления.

Как стало известно, в марте 2022-го группа злоумышленников, выдавая себя за военных, похитила в Днепре супругов и пытками заставляла выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.

Соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. Пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но ненадолго: злоумышленники прямо в коридоре «решали» вопросы с полицейскими. За 20 тысяч долларов преступников отпустили, а производство даже не регистрировали.

Внутренняя безопасность полиции раскрыла разбойное нападение и задержала всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских в виде подозрения.

Каждый должен понимать, что нарушать закон запрещено всем без исключения. Кто до сих пор ходит по лезвию ножа между преступлением и преданностью Присяге, долго на службе и на свободе не задержится, – отметил Игорь Клименко.

Кроме того, в ГБР сообщили, что задержанные правоохранители уже не впервые таким образом прикрывают преступления, в частности, они принимали участие в прикрытии убийства человека путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.

Следствие продолжается.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: