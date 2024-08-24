Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Обмен в День независимости: Украина вернула 115 Защитников из плена

Сегодня 14:16
просмотров

Сегодня в День Независимости произошел большой обмен пленными.

Новости Днепра про Обмен в День независимости: Украина вернула 115 Защитников из плена

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Новости Днепра про Обмен в День независимости: Украина вернула 115 Защитников из плена

Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд, — заявил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена.

Этот обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте также:

Новости Днепра про Обмен в День независимости: Украина вернула 115 Защитников из пленаУкраїнська Новости Днепра про Обмен в День независимости: Украина вернула 115 Защитников из пленаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают
    Новости Украины
    14.08.2024 12:44
    На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают

    Украинским военным стали помогать собаки-роботы.

    В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие
    Новости Украины
    13.08.2024 10:55
    В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие

    В Хмельнитчине произошла смертельная авария.

    Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режим
    Новости Украины
    07.08.2024 09:53
    Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режим

    Теперь все действия по движению учащихся между школами можно делать…

    Стартовало представление заявлений для поступления на магистратуру: что нужно знать
    Новости Днепра
    01.08.2024 13:24
    Стартовало представление заявлений для поступления на магистратуру: что нужно знать

    Сегодня, 1 августа, начался прием заявлений на магистратуру.

    Последние новости

    В Днепре двое мужчин выгуливали теленка на поводке
    В Днепре двое мужчин выгуливали теленка на поводке

    В Днепре вчера на улице выгуливали теленка.

    Сегодня 13:46
    1
    просмотров
    В Днепре неизвестные «заминировали» 16 зданий
    В Днепре неизвестные «заминировали» 16 зданий

    В Днепре вчера поступило два сообщения о минировании объектов.

    Сегодня 12:40
    2
    просмотров
    Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов
    Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов

    Сегодня в Днепре у многих не будет воды.

    Сегодня 11:01
    5
    просмотров
    Бывшие игроки СК Днепр-1 не получили зарплату за 5 месяцев, — СМИ
    Бывшие игроки СК Днепр-1 не получили зарплату за 5 месяцев, — СМИ

    СК "Днепр-1" до сих пор не рассчитался с бывшими футболистами.

    Сегодня 10:28
    3
    просмотров
    В Днепровском районе ночью дотла выгорел грузовик
    В Днепровском районе ночью дотла выгорел грузовик

    Сегодня ночью в Днепровском районе горел грузовик.

    Сегодня 09:00
    1
    просмотров
    Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина
    Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

    Сегодня ночью враг атаковал общины Днепропетровщины.

    Сегодня 08:23
    2
    просмотров
    Погода на 24 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 24 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    «Демонстративно не останавливался, потому что видел, что я без ноги»: в Днепре жалуются на маршрутщика, который игнорирует военных
    «Демонстративно не останавливался, потому что видел, что я без ноги»: в Днепре жалуются на маршрутщика, который игнорирует военных

    В Днепре пожаловались на маршрутщика, который не захотел брать пассажира-льготника без одной ноги.

    Вчера 21:55
    3
    просмотров
    В Курской области погиб защитник из Днепропетровщины
    В Курской области погиб защитник из Днепропетровщины

    В Курской области героически погиб воин из Днепропетровской области.

    Вчера 21:12
    9
    просмотров
    Смертельное ДТП на Днепропетровщине: из-за ДТП сгорели два автомобиля, погиб мужчина
    Смертельное ДТП на Днепропетровщине: из-за ДТП сгорели два автомобиля, погиб мужчина

    Один из мужчин сгорел в автомобиле.

    Вчера 20:23
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх