Обмен в День независимости: Украина вернула 115 Защитников из плена

Сегодня в День Независимости произошел большой обмен пленными.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд, — заявил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена.

Этот обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: