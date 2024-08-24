Обмен в День независимости: Украина вернула 115 Защитников из плена

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своих соцсетях.
Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд, — заявил Президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена.
Этот обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
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