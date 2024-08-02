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Обмеление реки Саксагань на Криворожье: вернется ли вода и когда

Сегодня 11:47
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На Криворожье от реки Саксагань остался небольшой ручей.

Новости Днепра про Обмеление реки Саксагань на Криворожье: вернется ли вода и когда

По словам жителей сел, расположенных вдоль реки, из-за обмеления воды мало и в колодцах. Такая ситуация сложилась в результате подрыва Каховской ГЭС, после чего исчезло Каховское водохранилище, являющееся единственным источником водоснабжения Кривого Рога.

Теперь воду для нужд жителей Кривого Рога берут из Макортовского водохранилища, из-за чего оно также исчезает. Об этом рассказал представитель офиса водных ресурсов Днепропетровщины, Алексей Приймачук, сообщает «Суспільне».

«Окончание работы, сброса воды из Макортовского водохранилища состоится, это пять-шесть дней и государственное предприятие Кривбасспромводоснабжения закроет засовы сброса воды», — сказал Алексей Приймачук.

Он добавил, что после окончания забора воды начнется процесс естественного восстановления водохранилища и, соответственно, Саксагани — дождями и таянием снега. Да, на возвращение нормального уровня уйдет около двух лет.

По словам эколога Вадима Манюка, обмеление Саксагани не несет угрозы для природы, Он отметил, что такой процесс даже полезен, ведь на высохших территориях появляются новые растения и микроорганизмы.

«Для живой природы, то есть для окружающей среды, кроме людей, особых угроз не существует. Экологических там никаких серьезных последствий нет. Растительность постепенно наступает на эти обнаженные берега, но она может быть и затоплена, поэтому никаких критических последствий нет», — рассказал эколог.

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Новости Днепра про Обмеление реки Саксагань на Криворожье: вернется ли вода и когдаУкраїнська Новости Днепра про Обмеление реки Саксагань на Криворожье: вернется ли вода и когдаРусский

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