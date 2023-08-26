Облил бензином и поджег: на Днепропетровщине задержали мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
На территории частного домовладения у мужчины возник конфликт с потерпевшим.
Во время ссоры мужчина залил своего товарища бензином и поджег.
Потерпевший получил многочисленные ожоги и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
В полиции говорят, что поджигателю сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).
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