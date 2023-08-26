Облил бензином и поджег: на Днепропетровщине задержали мужчину

В Каменском задержан мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

На территории частного домовладения у мужчины возник конфликт с потерпевшим.

Во время ссоры мужчина залил своего товарища бензином и поджег.

Потерпевший получил многочисленные ожоги и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

В полиции говорят, что поджигателю сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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