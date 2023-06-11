Обломок пробил легкие и застрял в сердце: в Днепре спасли тяжело раненого воина

Как рассказали медики, к ним с тяжелыми ранениями попал 52-летний воин. У него диагностировали огнестрельно-взрывную травму, а обломки застряли в сердце, печени, легких и повредили диафрагму.
Кардиохирурги провели сложную операцию и извлекли обломок, который прошел через легкие и застрял в сердце.
Жизнь пациента считалась на минуты. Обломок прошел через легкие и остановился в сердце, второй повредил диафрагму и застрял в печени. Мужчину срочно доставили в операционную и благодаря профессионализму кардиохирургов почти «ювелирно» удалили обломок из правого желудочка, и не останавливаясь удалили обломок в печени и зашили легкое и поврежденное диафрагму”, — говорится в сообщении.
По словам врачей, в настоящее время жизни мужчины уже ничего не угрожает, но он продолжит лечение до полного выздоровления.
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