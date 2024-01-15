Обломки сбитой в Днепровском районе ракеты повредили частный дом

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, из-за падения обломков ракеты в одном из частных домов в Днепровском районе есть разрушения. Руководитель ОВА Сергей Лысак отметил, что там выбито окно. Однако серьезных повреждений нет.
Кроме этого, россияне 11 раз атаковали Никопольщину. Применили по территории 9 дронов-камикадзе и 2 раза обстреляли из артиллерии. Под удар попали Никополь, Марганецкая и Мировская общины. В последней повреждены хозяйственные постройки. Но без человеческих жертв.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепровском районе сбили ракету Х-59, летевшую в сторону Днепра. Сначала информации о каких-либо повреждениях не поступало.
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