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  • Обломки порезали все тело: в Днепре спасают женщину с двумя детьми, пострадавших от ракетного удара по Павлограду

Обломки порезали все тело: в Днепре спасают женщину с двумя детьми, пострадавших от ракетного удара по Павлограду

Сегодня 14:11
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В больницах Днепра спасают пострадавших от ракетного удара по Павлограду.

Новости Днепра про Обломки порезали все тело: в Днепре спасают женщину с двумя детьми, пострадавших от ракетного удара по Павлограду

Среди них 34-летняя Светлана. Во время ракетного удара она с детьми была дома. Обломки стекла изрезали все ее тело. Несмотря на травмы, женщина бросилась спасать дочь и сына, которые также истекали кровью. Их вовремя госпитализировали в больницу Днепра.

Об этом рассказал врач медучреждения, где лечится пострадавшая.

“Обломки от стекла порезали все тело на кусочки… Светлане – 34. В пятницу готовила детей в школу. Сильный взрыв перевернул жизнь женщины на «до» и «после». Обломками стекла избило все ее тело. Травмированные дети истекали кровью. В голове головокружение и паника. Бросилась спасать детей. Через несколько минут подъехала скорая экстренка, оказывала помощь. Девочку 9 лет, сына 11 лет и маму отправили в больницу”, — рассказал врач.

Светлану с сотрясением головного мозга, ранением глаз, резаными ранами рбличей, грудной клетки, рук и ног доставили в реанимацию. Ей сразу провели операцию, где перелили кровь. Сейчас она чувствует себя лучше.

Дети получили менее серьезные травмы. Они находятся в детской больнице. Их папа, с 2019 года защищающий Украину, всегда на связи с семьей.

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Новости Днепра про Обломки порезали все тело: в Днепре спасают женщину с двумя детьми, пострадавших от ракетного удара по ПавлоградуУкраїнська Новости Днепра про Обломки порезали все тело: в Днепре спасают женщину с двумя детьми, пострадавших от ракетного удара по ПавлоградуРусский

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