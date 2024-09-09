Обломки порезали все тело: в Днепре спасают женщину с двумя детьми, пострадавших от ракетного удара по Павлограду

В больницах Днепра спасают пострадавших от ракетного удара по Павлограду.

Среди них 34-летняя Светлана. Во время ракетного удара она с детьми была дома. Обломки стекла изрезали все ее тело. Несмотря на травмы, женщина бросилась спасать дочь и сына, которые также истекали кровью. Их вовремя госпитализировали в больницу Днепра.

Об этом рассказал врач медучреждения, где лечится пострадавшая.

“Обломки от стекла порезали все тело на кусочки… Светлане – 34. В пятницу готовила детей в школу. Сильный взрыв перевернул жизнь женщины на «до» и «после». Обломками стекла избило все ее тело. Травмированные дети истекали кровью. В голове головокружение и паника. Бросилась спасать детей. Через несколько минут подъехала скорая экстренка, оказывала помощь. Девочку 9 лет, сына 11 лет и маму отправили в больницу”, — рассказал врач.

Светлану с сотрясением головного мозга, ранением глаз, резаными ранами рбличей, грудной клетки, рук и ног доставили в реанимацию. Ей сразу провели операцию, где перелили кровь. Сейчас она чувствует себя лучше.

Дети получили менее серьезные травмы. Они находятся в детской больнице. Их папа, с 2019 года защищающий Украину, всегда на связи с семьей.

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