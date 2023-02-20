Облачно и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 20 февраля

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет пасмурной, облака в Днепре будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 20 февраля:

Если 20 февраля гром гремит – будет плохой сенокос.

Облака окрашены в синий цвет – погода будет теплой.

Облака высоко плывут – к хорошей погоде.

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