Облачно и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 20 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет пасмурной, облака в Днепре будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 20 февраля:
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