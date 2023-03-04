Никопольщина снова в огне: враг обстрелял из тяжелой артиллерии гражданскую инфраструктуру

Ночь и утро 4 марта на Днепропетровщине снова выдались неспокойными. Так, пострадал Никопольский район, который российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии.

Ночью враг ударил по Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Рано утром из тяжелой артиллерии захватчики обстреляли сам Никополь. Гражданская инфраструктура города подверглась значительным разрушениям.

«Предварительно известно, что произошел пожар — горела хозяйственная постройка. Огонь уже потушили спасатели. В результате обстрела повреждено частное предприятие, 4 жилых дома и еще две хозяйственные постройки, линии электропередач», — сообщил Лукашук.

Обследование территорий сейчас продолжается, информация уточняется.

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