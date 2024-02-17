Никопольщина пережила за день 12 вражеских атак, — Лисак

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

12 атак в течение дня пережила Никопольщина – районный центр, Марганецкая и Мировская громаді. Враг бил из артиллерии и дронами-камикадзе, — заявил глава ОВА.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Есть повреждения на агропредприятии, задел газопровод и линию электропередач.

БпЛА врага сегодня попал в автомобиль в Марганецкой общине. В больницу госпитализировали 49-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. Оба находятся в «тяжелом» состоянии.

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