Никопольщина пережила за день 12 вражеских атак, — Лисак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
12 атак в течение дня пережила Никопольщина – районный центр, Марганецкая и Мировская громаді. Враг бил из артиллерии и дронами-камикадзе, — заявил глава ОВА.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
Есть повреждения на агропредприятии, задел газопровод и линию электропередач.
БпЛА врага сегодня попал в автомобиль в Марганецкой общине. В больницу госпитализировали 49-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. Оба находятся в «тяжелом» состоянии.
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