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  • Никопольщина пережила в течение дня 5 артобстрелов и 6 атак дронами: пострадала женщина

Никопольщина пережила в течение дня 5 артобстрелов и 6 атак дронами: пострадала женщина

Сегодня 19:42
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Сегодня Никопольщина снова оказалась под вражеским артобстрелом.

Новости Днепра про Никопольщина пережила в течение дня 5 артобстрелов и 6 атак дронами: пострадала женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня в течение дня Никопольщина пережила пять артобстрелов. А еще 6 раз агрессор целил по району дронами-камикадзе. Вражеские атаки на себе ощутили Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки пострадала 89-летняя женщина. Она получила осколочные ранения. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Пострадала и инфраструктура, вспыхнуло несколько пожаров.

Разбиты частные дома и хозяйственная постройка. Повреждена база отдыха, линия электропередач и газопровод.

В других общинах области было спокойно.

Сегодня мы писали, что враг обстреливал школу на Днепропетровщине снарядами, ориентированными на максимальное поражение людей.

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Новости Днепра про Никопольщина пережила в течение дня 5 артобстрелов и 6 атак дронами: пострадала женщинаУкраїнська Новости Днепра про Никопольщина пережила в течение дня 5 артобстрелов и 6 атак дронами: пострадала женщинаРусский

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