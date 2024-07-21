Никопольщина пережила в течение дня 5 артобстрелов и 6 атак дронами: пострадала женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня в течение дня Никопольщина пережила пять артобстрелов. А еще 6 раз агрессор целил по району дронами-камикадзе. Вражеские атаки на себе ощутили Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки пострадала 89-летняя женщина. Она получила осколочные ранения. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Пострадала и инфраструктура, вспыхнуло несколько пожаров.
Разбиты частные дома и хозяйственная постройка. Повреждена база отдыха, линия электропередач и газопровод.
В других общинах области было спокойно.
Сегодня мы писали, что враг обстреливал школу на Днепропетровщине снарядами, ориентированными на максимальное поражение людей.
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