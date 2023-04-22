Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери

Бабушка из Никополя вернула из страны-террористки своего внука. 10-летний Кирилл переехал в Россию с мамой к ее новому мужу еще задолго до полномасштабного вторжения. Однако 24 февраля 2022-го женщина внезапно умерла, а мальчик остался один.

Отчиму было наплевать на судьбу ребенка. Он не захотел брать его воспитание на себя, поэтому парня отдали в семью материнской подруги.

Однако в приемной семье жизнь маленького, однако удивительно сознательного и патриотического украинца превратилась в настоящий ад. «Родственники» над ним издевались, обзывали «хохлом» и «бандеровцем», а новый «папа» вовсе был оккупантом и воевал в Украине на стороне России.

Возвращением Кирилла домой начала заниматься бабушка из его родного Никополя. Этот процесс был крайне непростым и тернистым, но женщине удалось.

Радостную весть о возвращении парня на Родину сообщили в благотворительном фонде «Детям Никополя». Они отметили, что Кирилл получил знак отличия «Боевой Никопольчанин» за его смелость оставаться патриотом Украины даже в России.

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