Никополь завел себе город-друга в Шотландии

Шотландский город стал побратимом Никополя.

Никополь нашел нового «побратима». Им стал живописный город Перт-и-Кинрос, расположенный в самом сердце Шотландии. Об этом сообщили в Никопольском городском совете.

Ранее Перт-и-Кинрос дружило с российским Псковом, но после нападения РФ на Украину в феврале 2022 года шотландский город принял решение разорвать связи с агрессором в знак солидарности с украинским народом.

В марте 2022 года представители Перт-и-Кинроса решили подружиться с Никополем — похожим по духу городом, испытавшим на себе ужасы войны.

Уже в 2024 году, после длительных консультаций, депутаты областного совета Перт-и-Кинрос единогласно проголосовали за установление официальных побратимских отношений с Никополем. Это событие стало ярким свидетельством солидарности и поддержки, оказываемой шотландским народом Украине в это непростое время.

Побратимство между городами открывает новые возможности для сотрудничества в разных областях:

Культурный обмен – организация общих фестивалей, выставок, концертов, обмена творческими коллективами.

Образование – программы обмена студентами и преподавателями, общие научные проекты.

Туризм – разработка общих туристических маршрутов, обмен опытом в сфере гостиничного бизнеса.

Экономическое сотрудничество – поиск возможностей развития деловых связей между предприятиями двух городов.

Перт-и-Кинрос – это административный центр одноименной области, расположенной в самом сердце Шотландии. Население города составляет более 43 тысяч человек. Он славится своей живописной природой, богатой историей и культурой.

Напомним, У Днепра появился еще один город-друг.