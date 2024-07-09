Никополь завел себе город-друга в Шотландии

Никополь нашел нового «побратима». Им стал живописный город Перт-и-Кинрос, расположенный в самом сердце Шотландии. Об этом сообщили в Никопольском городском совете.
Ранее Перт-и-Кинрос дружило с российским Псковом, но после нападения РФ на Украину в феврале 2022 года шотландский город принял решение разорвать связи с агрессором в знак солидарности с украинским народом.
В марте 2022 года представители Перт-и-Кинроса решили подружиться с Никополем — похожим по духу городом, испытавшим на себе ужасы войны.
Уже в 2024 году, после длительных консультаций, депутаты областного совета Перт-и-Кинрос единогласно проголосовали за установление официальных побратимских отношений с Никополем. Это событие стало ярким свидетельством солидарности и поддержки, оказываемой шотландским народом Украине в это непростое время.
Побратимство между городами открывает новые возможности для сотрудничества в разных областях:
Культурный обмен – организация общих фестивалей, выставок, концертов, обмена творческими коллективами.
Образование – программы обмена студентами и преподавателями, общие научные проекты.
Туризм – разработка общих туристических маршрутов, обмен опытом в сфере гостиничного бизнеса.
Экономическое сотрудничество – поиск возможностей развития деловых связей между предприятиями двух городов.
Перт-и-Кинрос – это административный центр одноименной области, расположенной в самом сердце Шотландии. Население города составляет более 43 тысяч человек. Он славится своей живописной природой, богатой историей и культурой.
Напомним, У Днепра появился еще один город-друг.
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