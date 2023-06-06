Никополь снова оказался под обстрелом: ситуация на вечер 6 июня

К счастью, погибших и раненых в нашей области сегодня нет.

Третья атака была по Марганецкой громаде.

Утром по Никополю били из тяжелой артиллерии. Повреждены учебное заведение, 7 частных жилых домов, 1 хозяйственное сооружение, 4 забора, 1 линия электропередачи, около двух десятков солнечных панелей.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет « Наше місто ».

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