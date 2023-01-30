Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре

Мужчина родом из Бердянска, ныне проживает в Днепре, волонтерит.
Об этом сообщает «Суспільне».
Печи он производит из старых бойлеров, а также различных остатков металла.
В общей сложности уже сделал и передал ребятам более 350 буржуек. Каждую из них перед отправкой ребятам тщательно проверяет. Говорит – с помощью печей можно погреться и приготовить что-то.
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