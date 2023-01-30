Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре

Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре

Сегодня 19:45
просмотров

Раніше ніколи не виробляв буржуйок, хоч і працював з металом. Та за допомогою відеороликів швидко навчився і налагодив виробництво армійських печей.

Новости Днепра про Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре

Мужчина родом из Бердянска, ныне проживает в Днепре, волонтерит.

Об этом сообщает «Суспільне».

Печи он производит из старых бойлеров, а также различных остатков металла.

В общей сложности уже сделал и передал ребятам более 350 буржуек. Каждую из них перед отправкой ребятам тщательно проверяет. Говорит – с помощью печей можно погреться и приготовить что-то.

Новости Днепра про Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре

Читайте также:

Новости Днепра про Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в ДнепреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:55
    Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

    За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое…

    ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины нанесли меткие удары по позициям вражеских складов…

    В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:18
    В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

    Сегодня, 30 января, около 15:35 в Днепре на Кайдакском мосту…

    Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota
    Новости Днепра
    Сегодня 14:50
    Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota

    В Днепре произошла авария.

    Последние новости

    Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)
    Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

    За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое количество раз. Некоторые потопы приводили к тому, что людям пришлось менять место жительства. Одно из самых сильных наводнений произошло в нашем городе более 90 лет назад. Дождь шел такой обильный…

    Сегодня 19:55
    0
    просмотров
    ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, — Генштаб
    ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины нанесли меткие удары по позициям вражеских складов с боеприпасами. В то же время, россияне продолжают наступать на четырех направлениях в Донецкой области.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)
    В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

    Сегодня, 30 января, около 15:35 в Днепре на Кайдакском мосту произошла тройная авария.

    Сегодня 18:18
    0
    просмотров
    Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки
    Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

    В этом году выдалась аномально тёплая зима.

    Сегодня 17:50
    0
    просмотров
    Не поделили дорогу: в Каменском столкнулись ГАЗель и BMW (ВИДЕО)
    Не поделили дорогу: в Каменском столкнулись ГАЗель и BMW (ВИДЕО)

    В Каменском произошло жестокое ДТП.

    Сегодня 17:01
    0
    просмотров
    Поссорились за рюмкой: в Кривом Роге мужчине выкололи глаз и откусили нос
    Поссорились за рюмкой: в Кривом Роге мужчине выкололи глаз и откусили нос

    В субботу, 28 января, около 22:00 в больницу Кривого Рога доставили мужчину, которого ударили ножом в глаз.

    Сегодня 15:48
    0
    просмотров
    Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota
    Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota

    В Днепре произошла авария.

    Сегодня 14:50
    0
    просмотров
    Подорвался террорист-смертник: в результате взрыва в мечети Пакистана погибли 17 человек
    Подорвался террорист-смертник: в результате взрыва в мечети Пакистана погибли 17 человек

    По версии правоохранителей, в мечеть проник террорист-смертник, взорвавший себя во время полуденной молитвы.

    Сегодня 14:45
    просмотров
    Почему за свет в Днепре стали платить больше: ответ Yasno
    Почему за свет в Днепре стали платить больше: ответ Yasno

    Несмотря на регулярные, а также аварийные отключения света в Днепре сумма в платежках за электричество может быть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда свет не отключали. Парадокс объяснил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, что входит в группу ДТЭК.…

    Сегодня 14:11
    просмотров
    Ракетный удар по многоэтажке: еще десять человек до сих пор находятся в больницах Днепра
    Ракетный удар по многоэтажке: еще десять человек до сих пор находятся в больницах Днепра

    Из больниц Днепра выписали большинство пострадавших в результате ракетного удара по дому в Днепре 14 января.

    Сегодня 14:07
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх