Никакого Спокойствия не будет: на Днепропетровщине изменят название двух поселков

Об этом говорится на сайте Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Ранее Днепропетровский облсовет направил запрос об изменении наименования двух сел в Криворожском районе — Южного и Спокойствия. Их названия не соответствовали нормам украинского языка и имеют русский характер, поэтому Девладовский сельсовет инициировал процесс переименования.
Село Южное станет Південним, а деревня Спокойствие – Спокій.
Далее дело за нардепами, которые должны подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующие проекты постановлений.
Заметим, что еще более 50 названий населенных пунктов в Днепропетровской области не отвечают лексическим нормам украинского языка или касаются российской имперской политики.
Напомним, ранее в Днепропетровской области инициировали переименование села Первое Мая. Также продолжается процесс смены названия Новомосковска.
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