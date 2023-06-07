Никак не угомонятся: в Днепре «заминировали» детскую клиническую больницу

3 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и 1 раз – службам взаимодействия («103»)

Из них 5 на пожаре:

Также чрезвычайники за прошедшие сутки совершили 9 выездов.

Сотрудниками полиции медучреждение было обследовано, взрывоопасных предметов не обнаружено. Сообщение о заминировании ложное.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

В Днепре поступило сообщение о заминировании городской детской клинической больницы.

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