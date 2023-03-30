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Никак не угомонятся: в Днепре снова «заминировали» здание СБУ

Сегодня 10:21
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И снова...

Новости Днепра про Никак не угомонятся: в Днепре снова

В Днепре 29 марта снова «минировали» здание Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Правоохранители провели визуальный осмотр помещений управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области и прилегающей территории. Взрывоопасные материалы не обнаружены. Сообщение о минировании не подтвердилось.

Важно: если вы в транспорте, парке или других общественных местах заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните на линии «101» или «102»!

Берегите свою жизнь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности.

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Новости Днепра про Никак не угомонятся: в Днепре снова Українська Новости Днепра про Никак не угомонятся: в Днепре снова Русский

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