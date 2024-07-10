Нужны новые кадры: в Днепре КП «Горзеленстрой» приглашает на работу

В Днепре у КП "Горзеленстрой" не хватает кадров.

Это связано с тем, что с началом полномасштабного вторжения многие работники КП «Горзеленстрой» вступили в Силы обороны. Также на нехватку кадров влияет волна мобилизации. Поэтому коммунальное предприятие приглашает жителей Днепра на работу.

Об этом сообщили в городском совете.

Новые работники будут озеленять город, ухаживать за насаждениями и обрезать деревья. Относительно трудоустройства можно обращаться в КП «Горзеленстрой» (ул. Ирпенская, 4-А), тел.: 098-036-73-05. Первые три месяца – на испытательный срок и обучают специфике работы.

Во время военного положения коммунальщики продолжают выполнять свою работу.

«Пропалываем вокруг кустов, чтобы обезопасить их от травмирования. Такие работы раз в месяц не только на этой локации (Солнечная Набережная, ред.), но и по всему городу. Кроме этого, пропалываем лунки деревьев и обрезаем поросли. Такие работы начинаем с апреля. Конечно, из-за жары работа усложняется, ведь эти зеленые насаждения под солнцем. Но не делать мы этого не можем, потому что наши растения погибнут», — рассказала садовница Левобережного производственного участка КП «Горзеленстрой» Днепровского горсовета Оксана Олефир.

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