Нужны новые кадры: в Днепре КП «Горзеленстрой» приглашает на работу

Это связано с тем, что с началом полномасштабного вторжения многие работники КП «Горзеленстрой» вступили в Силы обороны. Также на нехватку кадров влияет волна мобилизации. Поэтому коммунальное предприятие приглашает жителей Днепра на работу.
Об этом сообщили в городском совете.
Новые работники будут озеленять город, ухаживать за насаждениями и обрезать деревья. Относительно трудоустройства можно обращаться в КП «Горзеленстрой» (ул. Ирпенская, 4-А), тел.: 098-036-73-05. Первые три месяца – на испытательный срок и обучают специфике работы.
Во время военного положения коммунальщики продолжают выполнять свою работу.
«Пропалываем вокруг кустов, чтобы обезопасить их от травмирования. Такие работы раз в месяц не только на этой локации (Солнечная Набережная, ред.), но и по всему городу. Кроме этого, пропалываем лунки деревьев и обрезаем поросли. Такие работы начинаем с апреля. Конечно, из-за жары работа усложняется, ведь эти зеленые насаждения под солнцем. Но не делать мы этого не можем, потому что наши растения погибнут», — рассказала садовница Левобережного производственного участка КП «Горзеленстрой» Днепровского горсовета Оксана Олефир.
Читайте также:
Автор:
В Днепре во второй раз попытаются приватизировать протезный завод.
В Днепропетровской области родилась тройня.
Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города.…
Они будут действовать, когда нужно отключать сразу три очереди потребителей.
В Днепре во второй раз попытаются приватизировать протезный завод.
В Днепропетровской области родилась тройня.
Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города. Она находится в исторической местности слободы Половицы. Длина ее небольшая – всего 500 метров.
Они будут действовать, когда нужно отключать сразу три очереди потребителей.
В Днепре вечером 4 июля прохожий наткнулся на жуткую находку.
Днепряне обнародовали новую петицию.
В Синельниковском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции.
В Днепре на ряде улиц снова возникли проблемы с водоснабжением.
В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.
В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии с военной службы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!