Нужно ли жителям переименованных улиц в Днепре изменять документы

В Миграционной службе ответили, нужно ли изменять документы, если вы живете на переименованной улице.

Нет, если вы живете на переименованной улице, то документы менять не надо. Это касается и паспорта, и других документов, удостоверяющих личность, и где есть информация о месте рождения/регистрации.

Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Если у вас паспорт-книжечка, то тоже не нужно ставить новый штамп о регистрации.

В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном месте жительства (нахождении) / снятии с зарегистрированного места жительства (нахождения) лица при осуществлении органом регистрации соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины (в том числе в паспорт гражданина Украины), или документы , удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, не вносятся, — отметили в Миграционной службе.

Что делать владельцам ID-карты?

В этом случае документом, подтверждающим сведения о месте жительства (нахождения) лица или информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования, является выписка из реестра территориального общества.

Для получения выписки можно обратиться в ЦНАП или сгенерировать документ через Действие. И бумажный, и электронный вариант имеют одинаковую юридическую силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре переименовали около 600 улиц.

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