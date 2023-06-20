Нужно ли жителям переименованных улиц в Днепре изменять документы

Нет, если вы живете на переименованной улице, то документы менять не надо. Это касается и паспорта, и других документов, удостоверяющих личность, и где есть информация о месте рождения/регистрации.
Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.
Если у вас паспорт-книжечка, то тоже не нужно ставить новый штамп о регистрации.
В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном месте жительства (нахождении) / снятии с зарегистрированного места жительства (нахождения) лица при осуществлении органом регистрации соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины (в том числе в паспорт гражданина Украины), или документы , удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, не вносятся, — отметили в Миграционной службе.
В этом случае документом, подтверждающим сведения о месте жительства (нахождения) лица или информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования, является выписка из реестра территориального общества.
Для получения выписки можно обратиться в ЦНАП или сгенерировать документ через Действие. И бумажный, и электронный вариант имеют одинаковую юридическую силу.
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