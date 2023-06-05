Нужно ли делать запасы: ситуация с водоснабжением в Днепре на утро 5 июня

По состоянию на утро проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Обесточение и аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют.

За прошедшие сутки, 4 июня, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 18 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 15 повреждений на сетях водоснабжения.

Бригады КП «Днепропроводканал» и коммунальных предприятий города в случае необходимости готовы оперативно приступить к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также ликвидации повреждений на сетях водоснабжения.

Если есть проблемы с водоснабжением, обращайтесь:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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