Нужна помощь: журналист из Днепра второй раз ранен в ногу

Об этом сообщила Днепропетровская областная организация НСЖУ.
Виктор Ожогин – командир роты батальона «Днепр-1», заслуженный журналист Украины воюет с первых дней войны. Мужчина перенес непростое ранение в ногу и после реабилитации вернулся на фронт. Но последние дни стали для него по-настоящему сложными.
Вот часть сообщения Ожогина, которое тот направил своему другу Алексею Семененко: «Газом травят нас на позициях, сбрасывая его с БПЛ. 2 – 200 и 3 – 300 с ожогами дыхательных путей. Надо отбежать на определенное количество метров, чтобы не отравиться. Не всем это удается. Такой войны еще не было на Земле. Друг, нам как никогда нужна ваша поддержка», – пишет журналист.
После смс Ожогин перестал выходить на связь. Впоследствии стало известно, что он получил повторное ранение в ту же ногу. Сейчас мужчину ждет сложное и дорогостоящее лечение.
Если вы хотите помочь, вот реквизиты для перевода:
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