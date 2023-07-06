Нужна помощь: журналист из Днепра второй раз ранен в ногу

Журналист из Днепра Виктор Ожогин получил повторное ранение в ногу. Сейчас ему необходима помощь.

Об этом сообщила Днепропетровская областная организация НСЖУ.

Виктор Ожогин – командир роты батальона «Днепр-1», заслуженный журналист Украины воюет с первых дней войны. Мужчина перенес непростое ранение в ногу и после реабилитации вернулся на фронт. Но последние дни стали для него по-настоящему сложными.

Вот часть сообщения Ожогина, которое тот направил своему другу Алексею Семененко: «Газом травят нас на позициях, сбрасывая его с БПЛ. 2 – 200 и 3 – 300 с ожогами дыхательных путей. Надо отбежать на определенное количество метров, чтобы не отравиться. Не всем это удается. Такой войны еще не было на Земле. Друг, нам как никогда нужна ваша поддержка», – пишет журналист.

После смс Ожогин перестал выходить на связь. Впоследствии стало известно, что он получил повторное ранение в ту же ногу. Сейчас мужчину ждет сложное и дорогостоящее лечение.

Если вы хотите помочь, вот реквизиты для перевода:

Монобанк: 4441 1144 5966 3413

Приватбанк: 5168 7450 2146 2863

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