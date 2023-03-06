Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

Сегодня 10:26
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

Полиция Днепра продолжает поиски 16-летнего Кирилла Калиты.

В пятницу, 3 марта, около 18:00 он вышел с места жительства в городе Подгородное и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы.

Был одет: синяя куртка, камуфляжные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: родинка слева на щеке.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, в полицию по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую.

Читайте также:

Новости Днепра про Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 мартаУкраїнська Новости Днепра про Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 мартаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня
    Новости Днепра
    Сегодня 10:10
    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

    В понедельник, 6 марта, в 04:58 на линию «101» сообщили…

    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую

    В Мировской общине полицейские устанавливают местонахождение 12-летней Владиславы Думанской.

    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было
    Новости Днепра
    Вчера 20:29
    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было

    Сегодня во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 11:18 до…

    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения
    Новости Днепра
    Вчера 19:52
    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения

    О том, как прошел день в Днепропетровской области, рассказал Николай…

    Последние новости

    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)
    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)

    В Днепре появилась юрта незламности.

    Сегодня 11:06
    просмотров
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

    По улицам Днепра бродил человек-клумба.

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров
    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня
    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

    В понедельник, 6 марта, в 04:58 на линию «101» сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице 60-й Пехотной Бригады в Кривом Роге.

    Сегодня 10:10
    1
    просмотров
    Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога
    Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога

    На Донецком направлении в тяжелом бою погиб ветеран АТО из Кривого Рога Руслан Бетенин.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника
    ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника

    Ночью 6 марта в Днепре и области по вражеским беспилотникам работали силы ПВО.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой
    Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой

    В Днепре из-за проведения аварийных работ на повышающей насосной станции по просп. Филиппа Орлика снижено давление на верхних этажах по пр. Богдана Хмельницкого 2, 2а, 4 и просп. Филиппа Орлика 15, 15а, 17, 17а.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как в Днепре 6 марта работает общественный транспорт
    Планируйте маршрут: как в Днепре 6 марта работает общественный транспорт

    Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую
    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую

    В Мировской общине полицейские устанавливают местонахождение 12-летней Владиславы Думанской.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Погоня по-днепровски: пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских
    Погоня по-днепровски: пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских

    В Днепре на улице Калиновой пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Днепрянка Надежда Киченок уступила в полуфинале теннисного турнира в США
    Днепрянка Надежда Киченок уступила в полуфинале теннисного турнира в США

    Надежда Киченок вместе с немкой Анна-Леней Фридсам проиграла в полуфинале тандему Эрин Рутлифф/Алдила Сутжиади (Австралия/Индонезия, 2) 2:6, 3:6.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх