Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

Нужна ваша помощь!

Полиция Днепра продолжает поиски 16-летнего Кирилла Калиты.

В пятницу, 3 марта, около 18:00 он вышел с места жительства в городе Подгородное и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы.

Был одет: синяя куртка, камуфляжные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: родинка слева на щеке.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, в полицию по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую.

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