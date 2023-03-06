Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

Полиция Днепра продолжает поиски 16-летнего Кирилла Калиты.
В пятницу, 3 марта, около 18:00 он вышел с места жительства в городе Подгородное и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы.
Был одет: синяя куртка, камуфляжные брюки, черные ботинки.
Особые приметы: родинка слева на щеке.
Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, в полицию по номерам: 102, (096) 884 83 94.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую.
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