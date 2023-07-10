Нужна помощь: полиция Днепропетровщины разыскивает свидетелей покушения на жизнь мужчины

Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.

Полицейские установили, что 38-летний пострадавший вместе с тремя знакомыми на автомобиле «УАЗ» приехали на водоем на отдых. В это время неизвестный осуществил выстрел из неустановленного оружия в его сторону. Раненого госпитализировали в больницу.

Ведомости по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Полицейские принимают все необходимые меры по выяснению обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого.

Полиция обращается к возможным свидетелям и очевидцам указанного преступления: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности, обратитесь в Новомосковский районный отдел полиции.

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