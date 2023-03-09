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  • Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся

Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся

Сегодня 15:17
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В Павлограде водитель сбил женщину и скрылся.

Новости Днепра про Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся

По словам областной полиции, инцидент произошел около 18 часов вечера 8 марта.

Неустановленный автомобиль двигался по улице Днепровской города Павлоград в направлении Днепра. В какой-то момент водитель наехал на 37-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Со значительными травмами женщину доставили в одну из больниц города. Полицейские пытаются найти виновника ДТП. Для этого им необходимо установить его личность и марку авто.

По данному факту павлоградские следователи возбудили уголовное производство.

Полицейские просят всех свидетелей и очевидцев ДТП, а также владельцев видеорегистраторов, обратиться к ним по телефонам:

следователь (050) 66 85 449; дежурная часть 066-520-09-70, 102 или любым удобным для Вас способом.

На фото — место ДТП.

Новости Днепра про Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся

Отметим, в Днепре также просят помочь установить личность мужчины, которого на днях сбил трамвай. Осторожно, фото 18+.

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Новости Днепра про Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылсяУкраїнська Новости Днепра про Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылсяРусский

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