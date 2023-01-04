Нужен ли зонт: какой будет погода в Днепре 4 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 4 января:
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В начале 2023 года геомагнитная активность будет не значительная, но…
Об этом сообщают в пресс-службе городского совета Днепра.
Зонт сегодня не понадобится!
Будьте внимательны!
Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.
Война в Украине существенно повлияла на экономику страны. Произошел рост стоимости большинства продуктов и услуг. Стоимость пассажирских перевозок на всех видах транспорта также выросла. В Укрзализныце рассказали, будут ли повышаться цены на билеты в 2023 году.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения.
У защитника гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней поверхности, правосторонний пневмоторакс. Все новогодние праздники врачи Мечникова спасали ему жизнь.
Как оказалось, 36-летний кровожад активно способствовал военнообязанным мужчинам в изготовлении поддельных документов. Стоили услуги 6000 долларов.
В Украине на аукционе монету номиналом 5 копеек 2010 года выпуска продают за 11 116 грн. Монета изготовлена из серебра, и по фото, ее состояние практически новое.
Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским пунктам управления, а также применяли авиацию для атак на врага.
Во вторник, 3 января, в Каменском на улице Макеевской автомобиль службы такси попал в ДТП. «Dacia Logan» влетела в цистерну с газом на территории заправки «Нафтагазсервіс».
Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.
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