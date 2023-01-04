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Нужен ли зонт: какой будет погода в Днепре 4 января

Сегодня 06:15
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Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.

Новости Днепра про Нужен ли зонт: какой будет погода в Днепре 4 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 4 января:

  • Много сосулек – год будет урожайным.
  • Сорока под крышу лезет — к метели.
  • Вороны раскаркались — к морозу.
  • Конь ложится па землю — перед снегопадом.
  • Гусь прячет голову под крыло — к холоду.

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