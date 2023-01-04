Нужен ли зонт: какой будет погода в Днепре 4 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Об этом сообщают в пресс-службе городского совета Днепра.

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