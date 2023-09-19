Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нужен ли сегодня зонт: какая погода ждет днепрян 19 сентября

Сегодня 06:15
просмотров

В нашем городе настоящая теплая осень!

Новости Днепра про Нужен ли сегодня зонт: какая погода ждет днепрян 19 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 19 сентября: 

  • Если день теплый, то осень будет долгой.
  • Синие облака вечером – к перемене погоды.
  • Утренний туман – к ясной и теплой погоде.

Читайте также:

Новости Днепра про Нужен ли сегодня зонт: какая погода ждет днепрян 19 сентябряУкраїнська Новости Днепра про Нужен ли сегодня зонт: какая погода ждет днепрян 19 сентябряРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«Лето продолжается»: известный синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре на этой неделе
Новости Днепра
Вчера 16:57
«Лето продолжается»: известный синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре на этой неделе

Ухудшение погоды пока не прогнозируется.

Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября
Новости Днепра
Вчера 06:45
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября

Будьте осторожны!

Погода на 18 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 18 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
17.09.2023 06:15
Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Последние новости

Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен
Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен

На строительство метро в Днепре и Харькове в бюджете 2024 предусмотрено еще 1,27 миллиарда гривен.

Вчера 22:01
3
просмотров
В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериалов
В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериалов

Военнослужащий зарабатывал на пиратстве сериалов.

Вчера 21:20
3
просмотров
В Днепре отложили переименование проспекта Гагарина
В Днепре отложили переименование проспекта Гагарина

Скорее всего, в Днепре отложили переименование проспекта Гагарина.

Вчера 20:40
8
просмотров
В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса
В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса

В последние десять дней сентября в Днепре запланировано масштабное отключение газа.

Вчера 20:00
4
просмотров
Певец с Днепра снял укрверсию песни Тины Кароль и попал в топы национальных хит-парадов
Певец с Днепра снял укрверсию песни Тины Кароль и попал в топы национальных хит-парадов

Юный днепровский певец снял украиноязычный кавер на известную песню Тины Кароль и попал в топы хит-парадов Украины.

Вчера 19:20
5
просмотров
Наглый водитель из Днепра чуть не наехал на людей, а затем задул их из газового баллончика
Наглый водитель из Днепра чуть не наехал на людей, а затем задул их из газового баллончика

Патрульные задержали наглого водителя, который едва не сбил пешеходов, а затем забрызгал возмущенных людей газом.

Вчера 18:41
18
просмотров
В Кривом Роге после трех месяцев ограничений отменят графики подачи воды
В Кривом Роге после трех месяцев ограничений отменят графики подачи воды

В Кривом Роге и районе убирают ограничения на использование воды.

Вчера 18:06
8
просмотров
В Днепропетровской области во время тревоги сбили вражеский БПЛА
В Днепропетровской области во время тревоги сбили вражеский БПЛА

Информацию подтвердили в воздушном командовании "Схід".

Вчера 18:00
7
просмотров
В Днепре в парке домашняя овчарка покусала женщину: она обратилась в полицию
В Днепре в парке домашняя овчарка покусала женщину: она обратилась в полицию

Инцидент произошел вчера вечером, 17 сентября, в парке "Кирилловка" (ул. Новозаводская).

Вчера 17:47
5
просмотров
На дне обмелелого Каховского водохранилища нашли токсичные нитриты, которые «отравляют» воду — эколог
На дне обмелелого Каховского водохранилища нашли токсичные нитриты, которые «отравляют» воду — эколог

Экологи, исследовавшие остатки воды и ил на дне Каховского водохранилища, утверждают, что нашли опасные нитриты.

Вчера 17:38
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх