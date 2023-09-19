Нужен ли сегодня зонт: какая погода ждет днепрян 19 сентября

В нашем городе настоящая теплая осень!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 19 сентября:

Если день теплый, то осень будет долгой.

Синие облака вечером – к перемене погоды.

Утренний туман – к ясной и теплой погоде.

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