Нудисты открыли пляжный сезон на Монастырском острове (ФОТО)

В Днепре есть свой нудистский пляж. Находится он в самом конце Монастырского острова. На этой части пляжа растет много деревьев и кустов, она не оборудована раздевалками, ногомойками, питьевыми фонтанчиками. Отдых тут считается «диким».

Журналисты dnepr.info не только побывали на нудистском пляже, но и пообщались там с отдыхающими.

Многие жители Днепра знают эту часть острова как ту, где проводят различные музыкальные фестивали. Нудистский пляж тут существует порядка 30 лет.

В эти выходные в конце острова на нудистском пляже начался сезон. Было около 15 человек. В основном мужчины.

С одним из них пообщались журналисты dnepr.info.

«Хожу сюда около 10 лет, — рассказал Виталий. — Считаю, что тело должно получать как можно больше витамина D. Поэтому загораю без плавок».

По словам нудиста, косые взгляды прохожих его не смущают.

«Здесь давно нудистский пляж. Все об этом знают. Поэтому особо впечатлительные могут сюда просто не приходить», — считает Виталий.

Большая часть нудистов загорает у воды, за кустами с пешеходной аллеи их не видно, но некоторые расположились на песке. Они не боятся прохожих. Да гуляющие по парку редко сюда доходят. В выходные людей тут традиционно больше, в будние – редко кого можно встретить.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: