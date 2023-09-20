«Ну кормить — это как в туалет ходить»: в Днепре в магазине одежды разгорелся скандал из-за грудного вскармливания

В Днепре разгорелся скандал из-за грудного вскармливания.

Продавщица магазина Colin’s в ТЦ «Караван» сделала днепрянке Ирине Черныш замечания из-за грудного вскармливания. Она отметила, что в примерочной кормить ребенка нельзя, а для этого есть отдельная комната в ТЦ.

Об этом рассказала Ирина на своей странице в ФБ.

Ситуация, которая произошла со мной сегодня, настолько дикая и отвратительная, что мне трудно до сих пор поверить в ее реальность, но к сожалению. Днепр, ТЦ Караван, магазин одежды Colin’s. Я с мужем и сыном-младенцем выбираю себе на примерку две пары джинсов, в это время малыш начинает плакать с требованием кушать. Мы берем джинсы и идем в примерочную для кормления и примерки. Будний день, все, кроме одной раздевалки, свободны. Я сажусь и начинаю кормить, муж стоит с коляской напротив и ждет, чтобы забрать сына и дать мне джинсы. В это время мимо раздевалки проходит консультант, видит меня, останавливается и выдает (диалог немного сокращен): «У нас нельзя кормить. Это запрещено правилами магазина. В ТЦ для этого есть отдельная комната!» У меня в первую секунду отняло речь, пришла в себя – говорю: «Правилами магазина? Вы уверены? А если моему ребенку нужно сейчас поесть?» И тут она, окончательно теряя человеческое лицо, издает фразу, от которой на меня рухнул потолок: «Ну кормить это как в туалет ходить, для этого есть отдельное помещение”, – пишет женщина.

После этого позвали администратора магазина. Она сказала, что уже знает о ситуации, и отметила, что, действительно, кормить грудью не запрещено, но лучше было бы закрыть дверь примерочной, «потому что здесь люди могут ходить».

Ирина пишет дальше, что подобные действия некоторые женщины могут воспринять очень чувствительно, это даже может стать причиной психологической травмы и мама не решится больше кормить ребенка в общественных местах – тогда, когда ребенок нуждается в этом.

Я зрелый человек, мама двоих детей и общественный деятель. Я могу постоять за себя, умею защититься даже в столь чувствительной теме. В то время как другая женщина может быть поражена, воспринять все за чистую монету. Оторвать ребенка от груди, побежать с кричащим малышом в туалет и кормить на общественном унитазе, потому что кто-то имеет неправильное представление о ГВ. И эта женщина на всю жизнь будет иметь травму, потому что «решилась» просто покормить своего ребенка тогда, когда он в этом нуждался. И напоследок, представьте, если бы в этой ситуации вместо груди была бы бутылка со смесью. Сделала бы эта продавщица такое замечание? Стала бы выгонять из магазина? 100% нет! – пишет Ирина.

Женщина требует от Colin’s Ukraine публичных извинений. Она надеется, что после этого компания пересмотрит свои ценности и проведет разъяснительную работу с персоналом по этому вопросу.

Мы решили обратиться в администрацию магазина Colin’s в ТЦ «Караван» за комментарием относительно этой ситуации.

Как нам рассказала администратор Александра, женщине не говорили, что запрещено кормить грудью, а ее попросили прикрыть дверь, чтобы не вызвать дискомфорт у других людей, которые тоже находились в магазине.

Также мы предложили пройти в комнаты для вскармливания, которые есть в ТЦ. Клиенты даже не дали договорить сотруднику, начали кричать, снимать на камеру и сделали такую большую шумную ситуацию. Я подошла, извинилась, что возможно, им не так что-то преподнесли, сказала, что законом это не запрещено, они могут кормить, если им комфортно, но можно было бы прикрыть дверь, потому что в магазине есть другие люди, которым это может показаться немного странным, – сказала нам администратор.

В Colin’s Ukraine на данную ситуацию пока никак не отреагировали.

Обновлено: позже Colin’s Ukraine оставила свой комментарий под постом Ирины. Компания попросила прощения у женщины и сообщила, что с персоналом провели разъяснительную работу.

На комментарий Colin’s отреагировала Ирина:

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