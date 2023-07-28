Новый мост в Днепре «застрял» в авариях: движение затруднено

В Днепре на одной из переправ произошло два ДТП.

В пятницу, 28 июля, на Новом мосту произошло сразу две незначительные аварии. Первая на съезде с переправы, а вторая посреди нее.

На месте работает патрульная полиция. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

Однако движение несколько усложнено.

Днепряне поделились видео с места происшествия.

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