Новые правила относительно больничных: какие изменения вступили с января

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
С 1 января принимает решение о выплате больничных не комиссия соцстрахования на предприятии, как это было раньше, а работодатель или уполномоченные им лица.
Кроме того, меняется срок рассмотрения больничных и принятие решения о выплате. Теперь предоставляется:
Важно, что финансирование страхователей происходит через Пенсионный фонд. В течение 3 дней централизовано на отдельные текущие счета, открытые страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств после поступления заявления-расчета.
Кроме того, правила начисления выплат по больничным остались те же – процент от средней заработной платы застрахованного лица в зависимости от продолжительности страхового стажа.
Это происходит путем деления начисленной за расчетный период зарплаты, на которую начислен единый взнос, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительной причине.
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