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Новые правила относительно больничных: какие изменения вступили с января

Сегодня 07:15
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С 1 января 2023г. уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности стал Пенсионный фонд Украины. Также предусмотрены определенные изменения в порядке выплаты больничных.

Новости Днепра про Новые правила относительно больничных: какие изменения вступили с января

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

С 1 января принимает решение о выплате больничных не комиссия соцстрахования на предприятии, как это было раньше, а работодатель или уполномоченные им лица.

Кроме того, меняется срок рассмотрения больничных и принятие решения о выплате. Теперь предоставляется:

  • 10 дней – со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного);
  • 3 дня – со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного);
  • 5 дней – уведомление работника об отказе в оплате.

Как можно подать заявления-расчеты

  • онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения;
  • на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции Фонд социального страхования;
  • в электронном виде через личный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • на бумажных носителях в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Важно, что финансирование страхователей происходит через Пенсионный фонд. В течение 3 дней централизовано на отдельные текущие счета, открытые страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств после поступления заявления-расчета.

Кроме того, правила начисления выплат по больничным остались те же – процент от средней заработной платы застрахованного лица в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Начисление заработной платы для оплаты больничных

Это происходит путем деления начисленной за расчетный период зарплаты, на которую начислен единый взнос, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительной причине.

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Новости Днепра про Новые правила относительно больничных: какие изменения вступили с январяУкраїнська Новости Днепра про Новые правила относительно больничных: какие изменения вступили с январяРусский

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