Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Новомосковск готовят к переименованию

Сегодня 11:41
просмотров

В Новомосковске в Днепропетровской области серьезно задумались над переименованием.

Новости Днепра про Новомосковск готовят к переименованию

Об этом рассказал городской голова Сергей Резник.

Название Новомосковск многим мозолит глаза, поэтому дискуссии вокруг переименования города идут уже больше года. Ранее мэр города отказался рассматривать этот вопрос, отметив, что это обязательно сделают, но уже после войны. Резник отметил, что многие уехали из города, поэтому это решение не будет единогласным.

В начале года о переименовании снова заговорили. Так, по словам мэра города, это решение должно быть принято именно жителями общины.

Если мы сами не сделаем шаги по переименованию города, то нас их сделают в Киеве, в комитете Верховной Рады. И этот вопрос нам навяжут сверху и дадут название, — отметил Резник на своей странице в Facebook.

Поэтому он предлагает выбрать новое название на месте, чтобы затем продвигать вариант, который нравится горожанам.

Мы проведем информационную разъяснительную кампанию для горожан по поводу важности этого решения, а также этот вопрос будем обсуждать на наших встречах, – написал он.

В ближайшее время состоится сессия горсовета, где местные депутаты обсудят этот вопрос и начнут поиски нового названия.

Читайте также:

Новости Днепра про Новомосковск готовят к переименованиюУкраїнська Новости Днепра про Новомосковск готовят к переименованиюРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel
    Новости Днепра
    Сегодня 10:21
    Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

    Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 17:23
    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

    В Кривом Роге установили рекорд Украины.

    В Днепре вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку
    Новости Днепра
    07.04.2023 15:26
    В Днепре вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку

    В Днепре вынесли приговор 43-летнему местному жителю за изнасилование и…

    На Днепропетровщине задержали мужчину, который более пяти лет находился в международном розыске
    Новости Днепра
    07.04.2023 14:19
    На Днепропетровщине задержали мужчину, который более пяти лет находился в международном розыске

    27-летнего мужчину разыскивали за ограбление. Более пяти лет подозреваемый скрывался…

    Последние новости

    Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки
    Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

    Чего только не найдешь во время прогулки по городу.

    Сегодня 11:41
    1
    просмотров
    Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald’s вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку
    Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald’s вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку

    В Днепре активно наводят порядки вблизи ресторанов McDonald's

    Сегодня 11:06
    просмотров
    Польша отменила упрощенный ввоз животных из Украины: что изменилось
    Польша отменила упрощенный ввоз животных из Украины: что изменилось

    Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины.

    Сегодня 10:42
    2
    просмотров
    «Спасенные из горна войны»: в музей в Днепре саперы передали ценные артефакты, найденные на Харьковщине
    «Спасенные из горна войны»: в музей в Днепре саперы передали ценные артефакты, найденные на Харьковщине

    В исторический музей передали уникальные артефакты.

    Сегодня 10:28
    просмотров
    Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel
    Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

    Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

    Сегодня 10:21
    1
    просмотров
    Более 600 оккупантов и 11 беспилотников: Генштаб назвал новые потери России
    Более 600 оккупантов и 11 беспилотников: Генштаб назвал новые потери России

    Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 670 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 178 820 своих военных.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Отключение света в Днепре: ремонт работы перенесен на 18 апреля
    Отключение света в Днепре: ремонт работы перенесен на 18 апреля

    Частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы на сетях. Из-за этого будет отсутствовать электроэнергия по нескольким адресам.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Жесткая авария: в Кривом Роге Nexia влетела в Skoda, пострадали женщина и ребенок
    Жесткая авария: в Кривом Роге Nexia влетела в Skoda, пострадали женщина и ребенок

    У Кривому Розі на Свято-Миколаївській Nexia влетіла у Skoda. У аварії постраждали жінка та дитина.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Ровно женщина нашла огромную сумму денег: полиция ищет владельца
    В Ровно женщина нашла огромную сумму денег: полиция ищет владельца

    Неравнодушная гражданка передала деньги полиции.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре
    Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

    В Днепре сегодня, 10 апреля, стало известно о работе общественного транспорта. Речь идет о трамваях, троллейбусах и автобусах.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх