Новомосковск готовят к переименованию

В Новомосковске в Днепропетровской области серьезно задумались над переименованием.

Об этом рассказал городской голова Сергей Резник.

Название Новомосковск многим мозолит глаза, поэтому дискуссии вокруг переименования города идут уже больше года. Ранее мэр города отказался рассматривать этот вопрос, отметив, что это обязательно сделают, но уже после войны. Резник отметил, что многие уехали из города, поэтому это решение не будет единогласным.

В начале года о переименовании снова заговорили. Так, по словам мэра города, это решение должно быть принято именно жителями общины.

Если мы сами не сделаем шаги по переименованию города, то нас их сделают в Киеве, в комитете Верховной Рады. И этот вопрос нам навяжут сверху и дадут название, — отметил Резник на своей странице в Facebook.

Поэтому он предлагает выбрать новое название на месте, чтобы затем продвигать вариант, который нравится горожанам.

Мы проведем информационную разъяснительную кампанию для горожан по поводу важности этого решения, а также этот вопрос будем обсуждать на наших встречах, – написал он.

В ближайшее время состоится сессия горсовета, где местные депутаты обсудят этот вопрос и начнут поиски нового названия.

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