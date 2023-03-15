«Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии

Авария произошла в первый день 2022 года. Тогда на Запорожском шоссе столкнулись три автомобиля, один из которых опрокинулся на крышу. Ранения получили три человека, среди которых был маленький ребенок.
Известно, что водитель, спровоцировавший аварию, был пьян. И вот спустя год суд вынес приговор по этому делу. Об этом говорится в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Так, по данным следствия, в 15:28 водитель красного Volkswagen Golf двигался по Запорожскому шоссе со стороны улицы Паникахи в направлении улицы Старокодацкой со скоростью от 97,7 до 136,9 километра в час. Также водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе экспертизы установили, что у него было 1,82 промилле алкоголя в крови, 2,56 – в моче.
Автомобиль врезался в синий Volkswagen Golf и белый Volkswagen Tiguan, стоявший на светофоре. Как результат – синий Golf опрокинулся. В результате пострадала семья, которая сидела в опрокинутом авто. У младенца – ушиб мозга, перелом теменной кости, гематомы. У мамы был перелом костей таза и другие травмы средней тяжести, а отец получил травмы позвоночника с переломами отростков двух позвонков со смещением обломков.
Виновник аварии свою вину признал. Мужчина рассказал, что во время празднования нового года напился, а 1 января взял автомобиль жены и поехал к другу, который попросил завести машину. Водитель подтвердил, что был нетрезв и отвлекся от вождения, в результате чего и спровоцировал аварию.
Один из пострадавших рассказал, что водитель пытался скрыться, а до приезда полиции его держали прохожие. Подтвердил это и другой свидетель аварии. При этом виновник ДТП частично возместил причиненный ущерб.
Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. После этого он еще 5 лет не сможет водить автомобиль.
Срок более года пребывания мужчины под стражей (с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года) зачислят в срок отбывания наказания. Стороны могут оспорить приговор в течение 30 дней с момента его оглашения.
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