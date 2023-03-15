Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии

«Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии

Сегодня 10:56
просмотров

В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.

Новости Днепра про

Авария произошла в первый день 2022 года. Тогда на Запорожском шоссе столкнулись три автомобиля, один из которых опрокинулся на крышу. Ранения получили три человека, среди которых был маленький ребенок.

Известно, что водитель, спровоцировавший аварию, был пьян. И вот спустя год суд вынес приговор по этому делу. Об этом говорится в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Так, по данным следствия, в 15:28 водитель красного Volkswagen Golf двигался по Запорожскому шоссе со стороны улицы Паникахи в направлении улицы Старокодацкой со скоростью от 97,7 до 136,9 километра в час. Также водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе экспертизы установили, что у него было 1,82 промилле алкоголя в крови, 2,56 – в моче.

Автомобиль врезался в синий Volkswagen Golf и белый Volkswagen Tiguan, стоявший на светофоре. Как результат – синий Golf опрокинулся. В результате пострадала семья, которая сидела в опрокинутом авто. У младенца – ушиб мозга, перелом теменной кости, гематомы. У мамы был перелом костей таза и другие травмы средней тяжести, а отец получил травмы позвоночника с переломами отростков двух позвонков со смещением обломков.

Виновник аварии свою вину признал. Мужчина рассказал, что во время празднования нового года напился, а 1 января взял автомобиль жены и поехал к другу, который попросил завести машину. Водитель подтвердил, что был нетрезв и отвлекся от вождения, в результате чего и спровоцировал аварию.

Один из пострадавших рассказал, что водитель пытался скрыться, а до приезда полиции его держали прохожие. Подтвердил это и другой свидетель аварии. При этом виновник ДТП частично возместил причиненный ущерб.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. После этого он еще 5 лет не сможет водить автомобиль.

Срок более года пребывания мужчины под стражей (с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года) зачислят в срок отбывания наказания. Стороны могут оспорить приговор в течение 30 дней с момента его оглашения.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся
    Новости Днепра
    Сегодня 12:21
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

    В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с…

    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику
    Новости Днепра
    Сегодня 12:15
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

    Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в…

    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии
    Новости Днепра
    Сегодня 11:20
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

    Через два года убийцу нашли.

    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак
    Новости Днепра
    Сегодня 10:22
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак

    В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.

    Последние новости

    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

    В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с ним.

    Сегодня 12:21
    просмотров
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

    Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в Гааге была создана Международная организация потребителей, а в 1983 году Генасамблея ООН установила 15 марта как День защиты прав потребителей.

    Сегодня 12:15
    просмотров
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области

    Правоохранители ищут девочку, но им нужна помощь!

    Сегодня 11:54
    1
    просмотров
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

    В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы совместно подать заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

    Сегодня 11:40
    просмотров
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

    Через два года убийцу нашли.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак

    В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.

    Сегодня 10:22
    просмотров
    В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)
    В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

    Сегодня ночью на улице Сирко произошел пожар.

    Сегодня 10:19
    0
    просмотров
    Трое детей убежали от пьяной матери: на Днепропетровщине полиция позаботилась о детях
    Трое детей убежали от пьяной матери: на Днепропетровщине полиция позаботилась о детях

    В одному з сіл Карпівської громади троє маленьких дітей втекли з дому, бо боялися свою п'яну матір.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции
    В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции

    Сегодня, 15 марта, на территории жилого комплекса «Днепровская брама», что на левом берегу, нашли труп.

    Сегодня 09:46
    0
    просмотров
    Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА
    Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА

    Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и…

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх